Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждут 12-дневные каникулы

Россиян в 2026 году ждут новогодние каникулы длиной в 12 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.

Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, в беседе с РИА Новости отметил, что в следующем году с этим «все будет хорошо».

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше