Россиян ждут 12-дневные каникулы

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.