Россиян ждут 12-дневные каникулы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.
Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.
Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, в беседе с РИА Новости отметил, что в следующем году с этим «все будет хорошо».