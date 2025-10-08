Ричмонд
Во Владивостоке завершилось следствие по делу о поджоге военкомата

Подозреваемого задержал охранник призывного пункта на месте происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание военного комиссариата во Владивостоке. Мужчина получал инструкции через мессенджер от неустановленного организатора преступления. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в августе 2024 года возле призывного пункта военкомата в столице ДФО. Молодой человек самостоятельно изготовил зажигательную смесь и направился к административному зданию. Там он воспламенил бутылку с горючей жидкостью и бросил ее в направлении строения.

Дальнейшие противоправные действия гражданина были немедленно пресечены охранником призывного пункта, который задержал поджигателя на месте происшествия. После этого подозреваемого в поджоге доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе внутренних дел задержанный дал показания, в которых признал свою вину в содеянном. Следственные мероприятия позволили собрать достаточную доказательную базу, которая подтверждает участие фигуранта в совершении преступления.

Расследование по данному уголовному делу полностью завершено следователем следственной части следственного управления краевого УМВД. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за покушение на умышленное повреждение чужого имущества. За подобные деяния закон предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же период.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.