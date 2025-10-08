Во Владивостоке завершилось следствие по делу о поджоге военкомата

Расследование по данному уголовному делу полностью завершено следователем следственной части следственного управления краевого УМВД. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за покушение на умышленное повреждение чужого имущества. За подобные деяния закон предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же период.