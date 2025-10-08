Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На торги в Приморье выставили арестованное имущество Сергея Фургала

В соответствии со ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве» территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае сообщило о реализации путем проведения торгов арестованного имущества бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

На торги передана квартира площадью 76,9 кв. м, принадлежащая на праве собственности Фургалу Сергею Ивановичу, расположенная во Владивостоке по ул. Басаргина, 32. Начальная цена лота составляет 20,146 млн рублей. При этом указано, что у квартиры имеется обременение — арест, 10 записей запрещения регистрации.

Ранее сообщалось, что в отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. У экс-губернатора края имеются долги, общая сумма которых превышает 844 тысячи рублей, из них более 174 тысяч рублей приходится на неоплаченные платежи за коммунальные услуги, остальное — взыскания по налогам и сборам, госпошлина и пени по ним.