На торги в Приморье выставили арестованное имущество Сергея Фургала

Ранее сообщалось, что в отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. У экс-губернатора края имеются долги, общая сумма которых превышает 844 тысячи рублей, из них более 174 тысяч рублей приходится на неоплаченные платежи за коммунальные услуги, остальное — взыскания по налогам и сборам, госпошлина и пени по ним.