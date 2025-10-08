На торги в Приморье выставили арестованное имущество Сергея Фургала

На торги передана квартира площадью 76,9 кв. м, принадлежащая на праве собственности Фургалу Сергею Ивановичу, расположенная во Владивостоке по ул. Басаргина, 32. Начальная цена лота составляет 20,146 млн рублей. При этом указано, что у квартиры имеется обременение — арест, 10 записей запрещения регистрации.
Ранее сообщалось, что в отношении Фургала открыты 20 исполнительных производств. У экс-губернатора края имеются долги, общая сумма которых превышает 844 тысячи рублей, из них более 174 тысяч рублей приходится на неоплаченные платежи за коммунальные услуги, остальное — взыскания по налогам и сборам, госпошлина и пени по ним.