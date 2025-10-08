Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель и пообещали вылет в среду

Российским туристам, застрявшим в аэропорту Антальи из-за многочасовых задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург, предоставили возможность переночевать в отеле. Об этом стало известно в среду, 8 октября.
Ранее сотням пассажиров пришлось пройти через сложную процедуру: сдать покупки из Duty Free, повторно пройти паспортный контроль и получить багаж. После этого их усадили в автобусы, где сообщили о предоставлении места проживания — всем предложили один и тот же отель.
Представители авиакомпании Turkish Airlines ранее объясняли задержки «операционными изменениями» и анонсировали запуск замещающих рейсов. Теперь туристам пообещали, что вылет в Россию состоится в течение среды, передает РИА Новости.
«Турецкие авиалинии» во вторник, 7 октября, отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Накануне вечером из Турции в Россию не вылетели пять самолетов. Пассажирам на турецком направлении сказали, что самолеты не принимает Внуково. По другой версии, была проблема с электричеством на вышке в аэропорту Антальи.