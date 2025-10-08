Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель и пообещали вылет в среду

«Турецкие авиалинии» во вторник, 7 октября, отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Накануне вечером из Турции в Россию не вылетели пять самолетов. Пассажирам на турецком направлении сказали, что самолеты не принимает Внуково. По другой версии, была проблема с электричеством на вышке в аэропорту Антальи.