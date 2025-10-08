Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель и пообещали вылет в среду

Российским туристам, застрявшим в аэропорту Антальи из-за многочасовых задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург, предоставили возможность переночевать в отеле. Об этом стало известно в среду, 8 октября.

Российским туристам, застрявшим в аэропорту Антальи из-за многочасовых задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург, предоставили возможность переночевать в отеле. Об этом стало известно в среду, 8 октября.

Ранее сотням пассажиров пришлось пройти через сложную процедуру: сдать покупки из Duty Free, повторно пройти паспортный контроль и получить багаж. После этого их усадили в автобусы, где сообщили о предоставлении места проживания — всем предложили один и тот же отель.

Представители авиакомпании Turkish Airlines ранее объясняли задержки «операционными изменениями» и анонсировали запуск замещающих рейсов. Теперь туристам пообещали, что вылет в Россию состоится в течение среды, передает РИА Новости.

«Турецкие авиалинии» во вторник, 7 октября, отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Накануне вечером из Турции в Россию не вылетели пять самолетов. Пассажирам на турецком направлении сказали, что самолеты не принимает Внуково. По другой версии, была проблема с электричеством на вышке в аэропорту Антальи.