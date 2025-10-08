Прокуратура Хабаровского края добилась компенсации для брата погибшего бойца СВО

В Хабаровском крае прокуратура вмешалась в ситуацию, когда брат погибшего военнослужащего не мог получить положенные выплаты из-за отсутствия записи о смерти отца. После проверки и обращения в суд родственник получил компенсацию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Амурская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида второй группы, брата погибшего участника специальной военной операции. В ходе проверки было установлено, что в органах записи актов гражданского состояния не была внесена запись о смерти отца военнослужащего, который больше 20 лет находился в розыске.
Отсутствие записи препятствовало определению круга получателей выплат, положенных по закону, в том числе брату погибшего. Прокуратура обратилась в суд с заявлением об объявлении отца военнослужащего умершим.
«Прокуратура обратилась в суд с заявлением об объявлении отца военнослужащего умершим. Суд требования прокурора удовлетворил», — рассказали в ведомстве.
После этого брат погибшего получил выплату в размере пяти миллионов рублей.