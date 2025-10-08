Прокуратура Хабаровского края добилась компенсации для брата погибшего бойца СВО

Амурская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида второй группы, брата погибшего участника специальной военной операции. В ходе проверки было установлено, что в органах записи актов гражданского состояния не была внесена запись о смерти отца военнослужащего, который больше 20 лет находился в розыске.