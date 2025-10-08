Более 3,5 миллиона туристов ждут в Иркутской области к 2036 году

Иркутскую область посетило рекордное количество туристов за лето 2025 года — более 880 тысяч человек. Это почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Такие цифры губернатор Игорь Кобзев привел после стратегической сессии в Москве, которую провел председатель правительства Михаил Мишустин. Ожидается, что к 2036 году поток туристов в Приангарье вырастет до 3,6 миллиона человек в год. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.