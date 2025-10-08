Более 3,5 миллиона туристов ждут в Иркутской области к 2036 году

Иркутскую область посетило рекордное количество туристов за лето 2025 года — более 880 тысяч человек. Это почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Такие цифры губернатор Игорь Кобзев привел после стратегической сессии в Москве, которую провел председатель правительства Михаил Мишустин. Ожидается, что к 2036 году поток туристов в Приангарье вырастет до 3,6 миллиона человек в год. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Достижению поставленных целей во многом будет способствовать реализация проекта «Волшебный Байкал». Уже не раз рассказывал, что наш регион участвует в проекте «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство», — пояснил Игорь Кобзев. — Именно этот проект призван обеспечить качественный скачок в развитии туристической сферы и укрепить позиции региона как одного из ведущих направлений отдыха и оздоровления в стране.
Речь идет о создании новых точек притяжения, таких как «Байкальская слобода» в Тальцах и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске. Параллельно регион разрабатывает международные турпродукты для гостей из Китая, Вьетнама и других стран Азии. Особое внимание уделяется развитию природного туризма с обязательным условием сохранения уникальных ландшафтов. Для этого будут благоустраивать популярные экологические тропы.
Важным шагом станет и легализация гостевых домов. Проект соответствующего закона будет рассмотрен 15 октября. Он позволит владельцам около 400 объектов вести бизнес легально и обеспечивать туристам безопасный отдых. Вся эта работа направлена на то, чтобы прочно закрепить за Иркутской областью статус одного из лучших туристических направлений России.
