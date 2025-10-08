Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Среда считается самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритма человека, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение», — сказал Онищенко.
Он добавил, что четверг — это самый непродуктивный день в недельном биоритме.
По словам академика, особенно важно учитывать соответствующие биоритмы в школах страны и не нагружать детей.
«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов … Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы … шесть, семь уроков», — заключил Онищенко.