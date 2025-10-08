Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

Онищенко назвал среду самым эффективным рабочим днем недели.

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Среда считается самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритма человека, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение», — сказал Онищенко.

Он добавил, что четверг — это самый непродуктивный день в недельном биоритме.

По словам академика, особенно важно учитывать соответствующие биоритмы в школах страны и не нагружать детей.

«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов … Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы … шесть, семь уроков», — заключил Онищенко.