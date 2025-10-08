Оленеводам севера Хабаровского края доставили подарки от губернатора

Подарки от губернатора Хабаровского края получили оленеводы Охотского округа. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», Дмитрий Демешин ранее посетил муниципальное образование в рамках рабочей поездки, в ходе которой осмотрел социальные объекты, а также встретился с коренными малочисленными народами Севера.
— В том числе Дмитрий Демешин встретился с родовой общиной «Сунтар», которая кочевала в верховьях реки Олланджа в 260 км к северо-северо-востоку от Охотска. Губернатор в беседе с таёжниками обсудил наиболее важные для них вопросы и возможные пути решения, — проинформировали в администрации Охотского округа.
Основные трудности связаны с нападениями хищников на стада оленей, с доставкой продуктов, товаров первой необходимости. К слову, некоторые из необходимых в быту оленевода вещей губернатор привез в подарок членам этой общины, а также бригаде № 1, которая расположена неподалеку.
— Из-за плохой погоды представители бригады не смогли присоединиться к встрече, поэтому переданные в качестве подарка вещи они смогли получить лишь недавно, когда появилась такая возможность.
Так как бригады находятся в труднодоступной местности, куда можно добраться только на вертолете (что, к слову, довольно затратно), то все необходимые товары передают оленеводам попутными рейсами, например, санитарными или теми, что выполняются для доставки детей кочевников на обучение в интернат.
В этот раз оленеводам передали около 100 погонных метров брезента для палаток, несколько складных стульев, по четыре единицы биноклей и бензопил. Все эти вещи довольно востребованы в тайге и облегчают быт оленеводов.