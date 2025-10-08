Оленеводам севера Хабаровского края доставили подарки от губернатора

Так как бригады находятся в труднодоступной местности, куда можно добраться только на вертолете (что, к слову, довольно затратно), то все необходимые товары передают оленеводам попутными рейсами, например, санитарными или теми, что выполняются для доставки детей кочевников на обучение в интернат.