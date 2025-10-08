В Хабаровске роддом имени Венцовых стал местом, где рожать не страшно

На ремонт и модернизацию направили свыше 19,7 миллиона рублей, из них более 10 миллионов — федеральные средства, выделенные по поручению Президента России. Министр здравоохранения Станислав Мальцев лично осмотрел обновлённый корпус и отметил, что изменения проходят в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».