В Хабаровске роддом имени Венцовых стал местом, где рожать не страшно

В Хабаровске роддом имени Зинаиды и Фёдора Венцовых стал комфортнее для будущих мам. За этот год здесь родилось более 2500 детей, — сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.
В учреждении обновили оборудование, заменили мебель, отремонтировали санузлы и консультации.
На ремонт и модернизацию направили свыше 19,7 миллиона рублей, из них более 10 миллионов — федеральные средства, выделенные по поручению Президента России. Министр здравоохранения Станислав Мальцев лично осмотрел обновлённый корпус и отметил, что изменения проходят в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Теперь каждая женщина рожает в отдельном боксе, а в палатах появились кухонные уголки и новая мебель. Будущим мамам стало удобнее и спокойнее.
«Наша задача — сделать процесс рождения ребёнка безопасным и запоминающимся. Благодаря новой технике женщины могут свободно двигаться во время обследования, а в родзалах стоят современные столики с подогревом для малышей», — рассказал Михаил Гороховский, врио заведующего родовым отделением.