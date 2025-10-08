Ричмонд
«Мертвые души» по-европейски: 170 редких книг русских классиков бесследно пропали в ЕС

The Guardian: в Европе за год украли 170 редких российских изданий.

Источник: Комсомольская правда

По данным The Guardian, за двухлетний период с 2022 по 2023 год из европейских библиотек было похищено 170 редких книг, представляющих русскую классическую литературу.

«С точки зрения масштаба и сложности, мы никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным», — рассказала прокурор Южного окружного суда Эстонии Лаура Беллен.

Так, редкие книги русских классиков на общую сумму свыше 2,5 млн фунтов стерлингов пропали из ведущих библиотек Европы. Среди пострадавших — университетские и национальные библиотеки Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Франции, Швейцарии и Германии.

Уточняется, что мошенники действовали по проверенному сценарию: по поддельным документам двое людей заказывали раритетные русские книги, после чего один отвлекал библиотекарей, а второй скрывался с добычей.

Эксперты связывают ценность украденных книг Пушкина с их статусом прижизненных изданий. Интерес к таким раритетам резко вырос в конце 2010-х, когда их стали продавать за огромные деньги.

Ранее KP.RU писал о том, кто орудовал в банде по воровству редких книг русских классиков за рубежом.