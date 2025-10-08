Нападающий «Чикаго» Назар забросил первую шайбу нового сезона НХЛ

На данный момент матч продолжается, и после первой шайбы счет составляет 1:1. Российский вратарь Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды». В текущем регулярном чемпионате команды проведут по 82 матча, а последняя игра запланирована на 17 апреля 2026 года.