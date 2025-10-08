Ричмонд
Нападающий «Чикаго» Назар забросил первую шайбу нового сезона НХЛ

Фрэнк Назар, нападающий клуба «Чикаго Блэкхокс», забросил первую шайбу регулярного сезона НХЛ 2025/26. Событие произошло в первом матче против «Флориды Пантерз» 8 октября 2025 года.

Сезон НХЛ стартовал ночью 8 октября.

Гол Назара был зафиксирован на 11-й минуте первого периода. Шайба была заброшена после точного броска. Спустя минуту хозяева льда сумели отыграться, когда Энтони Грир сравнял счет.

На данный момент матч продолжается, и после первой шайбы счет составляет 1:1. Российский вратарь Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды». В текущем регулярном чемпионате команды проведут по 82 матча, а последняя игра запланирована на 17 апреля 2026 года.