Арестович* развелся с женой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) развелся с супругой Анастасией после почти 10 лет брака, свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованному решению суда, инициатором (истцом) выступила супруга Арестовича* Анастасия.
«Истец через своего представителя обратилась в Соломенский районный суд города Киева с иском к ответчику, где просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, актовая запись № 2981. От общего брака супруги имеют ребенка», — говорится в тексте решения суда.
Согласно опубликованной информации, жена Арестовича* обратилась в суд с иском, в котором заявила, что отношения в браке являются формальными, «стороны имеют разные взгляды на семейную жизнь и ведение совместного хозяйства, проживают отдельно». Примирение и сохранение брака она считает невозможным.
По указанному иску киевский суд открыл дело 20 февраля 2025 года. Арестович*, как указывается, был не против расторжения брака.
«Установив, что между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака между ними невозможно и противоречит интересам супругов, суд пришел к выводу о том, что сохранение семьи невозможно, брак между сторонами существует формально и может быть расторгнут… Суд решил расторгнуть брак между лицами, зарегистрированным 15 декабря 2015», — отмечается в решении суда.
Документ опубликован в реестре 11 сентября 2025 года.
Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 году. Занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом. У пары есть общий сын Александр. Это уже третий по счету развод Арестовича*.
*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.