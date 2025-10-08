Арестович* развелся с женой

«Установив, что между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака между ними невозможно и противоречит интересам супругов, суд пришел к выводу о том, что сохранение семьи невозможно, брак между сторонами существует формально и может быть расторгнут… Суд решил расторгнуть брак между лицами, зарегистрированным 15 декабря 2015», — отмечается в решении суда.