В Новосибирской области расширили список недоступных для мигрантов профессий

С 2026 года в Новосибирской области вступят в силу новые ограничения для иностранных работников. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор региона Владимир Знатков.

Источник: Сиб.фм

Согласно документу, ограничения затронут розничную торговлю напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сферу автомобильного грузового и пассажирского транспорта, включая такси, работу в социальных столовых и буфетах при учреждениях, а также дошкольное образование и спортивную деятельность.

Напомним, что с 2025 года в регионе для мигрантов уже действует запрет на работу по продаже алкогольных напитков и табачных изделий, в такси и сфере дошкольного образования.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что в Новосибирской области менее трёх тысяч мигрантов оформили легальный статус по указу Путина.