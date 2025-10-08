Эксперт посоветовала, как легко побороть бессонницу

Чтобы уснуть быстрее, психолог рекомендует проветрить комнату и уменьшить в ней освещение. Хорошо помогают дыхательные техники и травяной чай с мятой или ромашкой вместо кофеина. Если тревожные мысли не дают покоя, можно записать их на бумагу — это помогает мозгу «отпустить» проблему и настроиться на отдых.