Эксперт посоветовала, как легко побороть бессонницу

Справиться с бессонницей, вызванной стрессом и тревогой, можно с помощью простых вечерних ритуалов. Психолог Гульнара Тайчинова в интервью NEWS.ru пояснила, что важно заранее готовить организм ко сну. Для этого стоит отказаться от еды за два часа до отдыха, а вместо этого совершить неспешную прогулку, которая снизит уровень кортизола.
— Отлично расслабляет горячая ванна — после нее температура тела слегка падает, и мозг воспринимает это как сигнал ко сну. Также выключайте телефон хотя бы за час до отдыха, ведь синий свет экранов сбивает выработку мелатонина, — советует специалист.
Чтобы уснуть быстрее, психолог рекомендует проветрить комнату и уменьшить в ней освещение. Хорошо помогают дыхательные техники и травяной чай с мятой или ромашкой вместо кофеина. Если тревожные мысли не дают покоя, можно записать их на бумагу — это помогает мозгу «отпустить» проблему и настроиться на отдых.
