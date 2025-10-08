Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Финансовые пирамиды и лотереи»: Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали предлагать россиянам покупку схемы выигрыша в лотерею.

Источник: Комсомольская правда

Под видом продажи «секрета лотерейного выигрыша» мошенники втягивают россиян в финансовые пирамиды. Об этом пишет РИА Новости.

Так, мошенники массово рассылают e-mail с приглашением в Telegram-канал, в котором якобы раскрывается секрет лотерейного выигрыша. Весь обман в том, что для доступа к этой «секретной информации» требуется оплата.

После оплаты пользователь получает доступ в канал, однако вместо обещанной выигрышной стратегии ему предлагают зарабатывать на привлечении новых участников путем перепродажи доступа.

Накануне в МВД рассказали о новой мошеннической схеме. Так, аферисты стали обманывать военнослужащих — в новой схеме злоумышленники используют в своих целях фиктивные военные приказы.

KP.RU собрал истории россиян, которые не попались на уловку телефонный мошенников.