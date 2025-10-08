«Финансовые пирамиды и лотереи»: Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Под видом продажи «секрета лотерейного выигрыша» мошенники втягивают россиян в финансовые пирамиды. Об этом пишет РИА Новости.
Так, мошенники массово рассылают e-mail с приглашением в Telegram-канал, в котором якобы раскрывается секрет лотерейного выигрыша. Весь обман в том, что для доступа к этой «секретной информации» требуется оплата.
После оплаты пользователь получает доступ в канал, однако вместо обещанной выигрышной стратегии ему предлагают зарабатывать на привлечении новых участников путем перепродажи доступа.
Накануне в МВД рассказали о новой мошеннической схеме. Так, аферисты стали обманывать военнослужащих — в новой схеме злоумышленники используют в своих целях фиктивные военные приказы.
