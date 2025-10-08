Путин: Украина бьет по мирным объектам в РФ для демонстрации успехов Западу

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в Российской Федерации.
По мнению российского лидера, эти действия предпринимаются с целью продемонстрировать западным спонсорам «хоть какие-то успехи».
Путин высказал эту мысль во время своей поездки в Северо-Западный федеральный округ, подчеркнув, что такие попытки не принесут желаемого результата, передает РИА Новости.
Накануне глава государства подтвердил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.
Минобороны России во вторник, 23 сентября, сообщило о нанесении ответного удара по объектам Украины после теракта в Крыму. В ведомстве напомнили, что жертвами атаки в Форосе ранее стали мирные жители.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич назвал случившееся доказательством того, что киевский режим считает детей своими врагами.