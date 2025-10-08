Со дня открытия Бугринского моста в Новосибирске прошло 11 лет

11 лет прошло со дня открытия автомобильного моста через Обь с самым длинным в СНГ арочным пролетом. На церемонии, которая состоялась 8 октября 2014 года, присутствовал президент России Владимир Путин.
Движение по мосту официально открыли через несколько дней — 11 октября 2014-го. В сутки, благодаря шести полосам (по три в каждом направлении), по нему могут проезжать не менее 80 тысяч автомобилей.
Бугринский мост соединяет Кировский и Октябрьский районы. Также он является частью скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход».