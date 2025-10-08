Проезд в автобусах может стать бесплатным для беременных хабаровчанок

Как отмечают инициаторы, льготы для ряда категорий пассажиров уже сейчас установлены в некоторых регионах России, но бесплатный проезд для беременных женщин не оговаривается нигде. В то же время они относятся к уязвимой категории граждан. Депутаты предлагают обязать субъекты ввести льготу для будущих матерей — это поспособствует созданию комфортных условий для роста рождаемости и укрепления института семьи.