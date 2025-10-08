Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплоснабжающую компанию в Искитиме хотят признать банкротом

С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области намерен обратиться Новосибирский завод искусственного волокна.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с отоплением в Искитиме в этом году стоит особо остро. Местные жители в соцсетях жалуются, что их дома остаются без тепла. Проблема может быть связана с финансовыми трудностями теплоснабжающей компании. По данным «Федресурса», МУП «Теплосеть» хотят признать банкротом.

— АО «НЗИВ» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании МУП «Теплосеть» города Искитима несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства, — говорится на сайте реестра.

Скорее всего, данное намерение у Новосибирского завода искусственного волокна появилось после того, как Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о взыскании с теплоснабжающей компании свыше 26 млн рублей долга и пени за поставку тепловой энергии.