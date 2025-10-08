Теплоснабжающую компанию в Искитиме хотят признать банкротом

Ситуация с отоплением в Искитиме в этом году стоит особо остро. Местные жители в соцсетях жалуются, что их дома остаются без тепла. Проблема может быть связана с финансовыми трудностями теплоснабжающей компании. По данным «Федресурса», МУП «Теплосеть» хотят признать банкротом.
— АО «НЗИВ» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании МУП «Теплосеть» города Искитима несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства, — говорится на сайте реестра.
Скорее всего, данное намерение у Новосибирского завода искусственного волокна появилось после того, как Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о взыскании с теплоснабжающей компании свыше 26 млн рублей долга и пени за поставку тепловой энергии.