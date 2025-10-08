Глава Минтруда заявил о самых длинных новогодних выходных за многие годы

Выходные в связи с празднованием следующего Нового года будут длиться 12 дней и станут самыми продолжительными за многие годы в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал глава ведомства, которого цитирует ТАСС.
Он напомнил, что в последние несколько лет 31 декабря объявляется нерабочим днём с помощью переноса выходных. Котяков отметил, что в 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные были перенесены на 9 января и 31 декабря.
Напомним, в конце октября жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя, которая будет в 2025 году только один раз. Нерабочий день с субботы, 1 ноября, решили перенести на понедельник, 3 ноября. Такой шаг связан с празднованием Дня народного единства 4 ноября.