Глава Минтруда заявил о самых длинных новогодних выходных за многие годы

Новогодние каникулы в России начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Выходные в связи с празднованием следующего Нового года будут длиться 12 дней и станут самыми продолжительными за многие годы в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал глава ведомства, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что в последние несколько лет 31 декабря объявляется нерабочим днём с помощью переноса выходных. Котяков отметил, что в 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные были перенесены на 9 января и 31 декабря.

Напомним, в конце октября жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя, которая будет в 2025 году только один раз. Нерабочий день с субботы, 1 ноября, решили перенести на понедельник, 3 ноября. Такой шаг связан с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

