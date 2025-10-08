Глава Минтруда заявил о самых длинных новогодних выходных за многие годы

Он напомнил, что в последние несколько лет 31 декабря объявляется нерабочим днём с помощью переноса выходных. Котяков отметил, что в 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные были перенесены на 9 января и 31 декабря.