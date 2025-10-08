Отопительный сезон начался в Приморье

В южных районах Приморья подача отопления, как правило, начинается в двадцатых числах октября. Условие начала отопительного сезона — понижение среднесуточной температуры воздуха до +8 °C, такой показатель должен сохраняться на протяжении пяти суток. Но первая пятидневка октября была аномально тёплой, местами среднесуточная температура превышала климатическую норму для этого времени на 6 — 9 градусов. Сейчас температурный фон нормализовался.