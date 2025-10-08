Отопительный сезон начался в Приморье

Социальные объекты населённых пунктов Рощинское, Вострецовское, Измайлихинское и Мельничное начали получать тепло от восьми котельных. На очереди — Кавалеровский, Кировский и Чугуевский округа.
В селе Преображенка Кировского округа подключают к отоплению детский дом, в Кавалеровском округе котельные тоже должны запустить сегодня, с 14 октября начнут поставлять тепло объектам соцкультбыта 18 котельных Чугуевского округа.
Ранее отопительный сезон анонсировала администрация Артёмовского городского округа. В жилые дома подача тепла начнётся с 00:00 15 октября.
В южных районах Приморья подача отопления, как правило, начинается в двадцатых числах октября. Условие начала отопительного сезона — понижение среднесуточной температуры воздуха до +8 °C, такой показатель должен сохраняться на протяжении пяти суток. Но первая пятидневка октября была аномально тёплой, местами среднесуточная температура превышала климатическую норму для этого времени на 6 — 9 градусов. Сейчас температурный фон нормализовался.
Во Владивостоке завершаются работы по ремонту теплосетей. Сейчас ремонт ведётся на улицах Борисенко, Воропаева, Луговой, Светланской и Уткинской. Их планируют завершить до 15 октября, а территорию, где велись земляные работы, восстановят до 15 ноября. Ремонт инженерных коммуникаций на улицах Сафонова, Мордовцева, проспекте Красного Знамени выполнен с опережением сроков.
Улицу Мордовцева реконструируют глобально — там появятся новые тротуары с озеленением, небольшая площадь. Изменится схема движения — оно останется односторонним, но въезд будет со стороны площади Семёновской. Маршрутные автобусы, которые раньше заезжали на площадь по улице Мордовцева, будут ездить через улицу Фонтанную.