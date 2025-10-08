Студенты украли электросамокаты в Хабаровске

В Хабаровске полиция раскрыла кражу электросамокатов сервиса проката. По подозрению в хищении задержаны двое 17-летних студентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Представитель компании по аренде электросамокатов обратился в полицию после пропажи четырех самокатов общей стоимостью 150 тысяч рублей. Пропавшие средства передвижения нашли у водоема в районе улицы Шатова.
Подозреваемыми оказались двое приятелей, учащихся техникума. По данным полиции, они собирались разобрать технику и сдать детали на металлолом.
«Молодых людей задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6. Похищенное имущество возвращено владельцу», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Открыто уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Похитителей самокатов оставили под подпиской о невыезде.