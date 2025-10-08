Ричмонд
Трамп в день рождения Путина заявил, что разочарован в нем

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 октября, заявил, что конфликт на Украине оказался для него неожиданно сложной задачей, которую он рассчитывал решить гораздо проще. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что, несмотря на хорошие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, он «очень разочарован» сложившейся ситуацией.

— Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине — прим. «ВМ») будет легко разрешить, — сказал он, добавив, что конфликт оказался сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке.

Американский лидер подчеркнул, что «что-то происходит в контексте России и Украины», но не уточнил, какие именно события он имеет в виду, передает РИА Новости.

Ранее Трамп на выступлении перед американскими адмиралами и генералами вновь назвал Россию «бумажным тигром», несмотря на то что обещал больше не использовать подобное выражение. По словам главы государства, президент России Владимир Путин разочаровал его, так как все еще не положил конец военному конфликту с Украиной.

