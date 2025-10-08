Трамп в день рождения Путина заявил, что разочарован в нем

— Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине — прим. «ВМ») будет легко разрешить, — сказал он, добавив, что конфликт оказался сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке.