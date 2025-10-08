Телеведущая Лазарева* более года не выплачивает штраф в 42,8 тысячи рублей

«Лазарева до сих пор не погасила задолженность: сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей, а также 2,8 тысячи рублей исполнительского сбора за просрочку», — отмечается в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поскольку телеведущая не оплатила штраф в установленный срок, 1 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы выдал исполнительный лист. Уже на следующий день судебные приставы возбудили исполнительное производство.