Телеведущая Лазарева* более года не выплачивает штраф в 42,8 тысячи рублей

Телеведущая Лазарева* не может оплатить штраф в несколько десятков тысяч рублей.
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) более года уклоняется от выплаты штрафа в размере 42,8 тысячи рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомилось агентство.
«Лазарева до сих пор не погасила задолженность: сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей, а также 2,8 тысячи рублей исполнительского сбора за просрочку», — отмечается в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поскольку телеведущая не оплатила штраф в установленный срок, 1 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы выдал исполнительный лист. Уже на следующий день судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Ранее сообщалось, что часть административных штрафов за Лазареву оплатила ее сестра Ольга Лазарева. Однако сама телеведущая продолжает игнорировать предписания суда по оплате задолженностей, назначенных за нарушения законодательства об иноагентах.
*Татьяна Лазарева — признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.