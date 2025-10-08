Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерею

Ранее в Челябинской области уже фиксировались многочисленные случаи мошенничества с обещаниями легкого заработка через чаты и telegram-каналы. Тогда жителям предлагали различные схемы — от инвестиций в криптовалюту до участия в онлайн-школах и «повышения рейтинга банков», но в итоге все сводилось к выманиванию денег и персональных данных. Эксперты неоднократно предупреждали о рисках переводить средства незнакомым лицам и переходить по подозрительным ссылкам.