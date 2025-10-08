Одобрен законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку при приёме на службу в органы внутренних дел (ОВД), сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
Согласно действующему законодательству, новобранцы проходят стажировку в органах внутренних дел сроком от двух до шести месяцев, в ходе которой оценивается их профессиональная подготовка и соответствие занимаемой должности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существующая процедура негативно влияет на комплектование кадров в ОВД, особенно в приграничных с Украиной регионах.
Авторы инициативы считают, что отмена стажировки позволит новобранцам быстрее приступить к выполнению служебных обязанностей. Вместо неё предлагается внедрить индивидуальное обучение под контролем непосредственного руководителя и опытного сотрудника.
В сентябре первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о дефиците конвоиров — нехватка кадров в конвойных подразделениях достигла 29 процентов.
