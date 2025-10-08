Во Владивостоке успешно провели две сложные операции роженицам

Специалисты роддома № 3 во Владивостоке успешно провели сложную операцию 22-летней пациентке с обвитием плода четырьмя петлями пуповины. По сведениям пресс-службы Министерства здравоохранения Приморского края и Telegram-канала роддома № 3, после вмешательства медиков на свет появился мальчик весом 3770 граммов. Роженица и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже находятся в окружении родных.