Во Владивостоке успешно провели две сложные операции роженицам

Специалисты роддома № 3 во Владивостоке успешно провели сложную операцию 22-летней пациентке с обвитием плода четырьмя петлями пуповины. По сведениям пресс-службы Министерства здравоохранения Приморского края и Telegram-канала роддома № 3, после вмешательства медиков на свет появился мальчик весом 3770 граммов. Роженица и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже находятся в окружении родных.
Тот же коллектив специалистов выполнил аналогичную операцию для 30-летней женщины, у которой плод был обвит пятью петлями пуповины и отмечался рубец на матке. В результате вмешательства на свет появился мальчик весом 2920 граммов, операция прошла без осложнений.
Главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная сообщила, что медицинский персонал продолжает обеспечивать высокий уровень ухода за пациентами и новорождёнными, ежедневно демонстрируя профессионализм и строгие стандарты медицинской помощи женщинам.