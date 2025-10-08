Риск на каждой прогулке: Life.ru узнал, где догхантеры прячут яд и как защитить питомца

В разных регионах России снова фиксируют случаи отравления собак, иногда массовые. Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров заявил в беседе с Life.ru, что угроза со стороны догхантеров остаётся актуальной в любое время года. Он подчеркнул, что помнить об опасности стоит даже на привычных маршрутах.