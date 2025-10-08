Ричмонд
Возле северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр подземных толчков в Тихом океане находился в 89 км от города Северо-Курильска.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 октября возле северных Курил в Тихом океане, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Эпицентр подземных толчков находился в 89 км к юго-востоку от города Северо-Курильска (остров Парамушир). Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 км.

Семёнова отметила, что жители Северо-Курильска могли ощутить землетрясение силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 3 октября в прибрежной зоне полуострова Камчатка зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,7. Их эпицентр располагался в 203 км от Петропавловска-Камчатского.