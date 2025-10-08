«Ожирение стройных»: врач рассказала о реальной угрозе для современных детей

Среди детей все чаще встречается скрытый вид ожирения, который называют саркопеническим. Внешне ребенок может выглядеть стройным, но при этом у него тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы. Об этом KP.RU рассказала Елена Павловская, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».