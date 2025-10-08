Ричмонд
«Ожирение стройных»: врач рассказала о реальной угрозе для современных детей

Диетолог Павловская предупредила о скрытом ожирении у стройных детей.

Источник: Комсомольская правда

Среди детей все чаще встречается скрытый вид ожирения, который называют саркопеническим. Внешне ребенок может выглядеть стройным, но при этом у него тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы. Об этом KP.RU рассказала Елена Павловская, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

— Из 1600 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имели 77%. У мальчиков саркопеническое ожирение встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек, — предупредила эксперт.

Причины состояния связаны с образом жизни подростков: низкая физическая активность, сидячий образ жизни, переедание сладкого и соленого, недостаток сна. Пандемия COVID-19 усугубила проблему — дети больше времени проводили за экранами, а семейные привычки в питании изменились.

В мире его называют «skinny fat» или «ожирение стройных». При нормальном индексе массы тела у них все же высокий процент жира и пониженная мышечная масса, что приводит к слабости и повышенному риску сердечно-сосудистых проблем.