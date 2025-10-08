Выплату за привлечение иностранцев на СВО повысили в семь раз в Рязанской области

В Рязанской области значительно увеличили размер вознаграждения за привлечение иностранных граждан на контрактную военную службу, предусматривающую участие в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Павла Малкова, которое опубликовано на портале официально опубликованных правовых актов.
Согласно постановлению выплата выросла в семь раз. Если ранее сумма составляла 80 460 рублей, то теперь за каждого привлеченного иностранца, не являющегося гражданином стран СНГ, предусмотрена выплата в размере 574 713 рублей.
Участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей нужно продавать топливо для личных автомобилей со скидкой 50 процентов. Такую инициативу выдвинул руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.