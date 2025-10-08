Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске изменится расписание дачных маршрутов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 13 октября до садовых обществ можно будет уехать на двух маршрутах: № 18 и № 40. Автобусы № 18С, 40А и 40С перестанут ходить до весны.

Источник: Freepik

Такая корр​ектировка расписания осенью проводится ежегодно. Как отмечает пресс-служба мэрии, сороковой автобус продолжит работу до первого ноября. Также с 16 октября уменьшает количество рейсов маршрут № 14. На линии теперь будет работать 2 автобуса.

Актуальное расписание по каждому маршруту размещено в салонах автобусов и на конечных остановках. Также о движении общественного транспорта всегда можно узнать в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 256−84−00 или на сайте mu-kgt.ru.

Дачные маршруты запускаются в краевом центре для удобства садоводов. Автобусы позволяют добраться горожанам до своих участков из многих точек города: от Кузнецовского плато, автовокзала «Восточный», Техникума транспорта и сервиса, Верхних Черемушек, Красфармы и улицы Московской.