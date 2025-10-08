В Красноярске изменится расписание дачных маршрутов

Такая корректировка расписания осенью проводится ежегодно. Как отмечает пресс-служба мэрии, сороковой автобус продолжит работу до первого ноября. Также с 16 октября уменьшает количество рейсов маршрут № 14. На линии теперь будет работать 2 автобуса.
Актуальное расписание по каждому маршруту размещено в салонах автобусов и на конечных остановках. Также о движении общественного транспорта всегда можно узнать в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 256−84−00 или на сайте mu-kgt.ru.
Дачные маршруты запускаются в краевом центре для удобства садоводов. Автобусы позволяют добраться горожанам до своих участков из многих точек города: от Кузнецовского плато, автовокзала «Восточный», Техникума транспорта и сервиса, Верхних Черемушек, Красфармы и улицы Московской.