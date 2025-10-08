Арестович* развелся с женой после 10 лет брака

В материалах дела отмечается, что супруг не возражал против развода. Суд рассмотрел заявление 20 февраля 2025 года. В ходе заседания было установлено, что между сторонами отсутствует взаимопонимание, примирение невозможно, а дальнейшая совместная жизнь противоречит интересам обоих супругов. На основании этого Соломенский районный суд пришел к выводу о невозможности сохранения семьи и постановил расторгнуть брак. Документ о разводе был опубликован в государственном реестре 11 сентября 2025 года.