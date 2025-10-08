Ричмонд
РИАН: Арестович* спустя почти 10 лет брака развёлся с женой

Арестович* развёлся с супругой Анастасией.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с супругой Анастасией. Брак длился почти 10 лет, следует из данных украинского судебного реестра, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Истцом по делу о разводе, согласно судебному решению, являлась Анастасия — супруга Арестовича*.

Как следует из материалов дела, Анастасия обосновала требование о разводе полным распадом семейных отношений: раздельным проживанием, разными взглядами на совместную жизнь и невозможностью примирения.

Суд в Киеве начал рассмотрение этого заявления 20 февраля 2025 года. Указывается, что Арестович* не был против развода.

Напомним, что ранее, в интервью российской журналистке Ксении Собчак, Арестович* согласился передать России четыре области и Крым, но без формального признания. По его словам, разрешить конфликт можно по образцу сосуществования ФРГ и ГДР.

*Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.