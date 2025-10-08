Доброволец из Британии считает, что Зеленский войдет в историю как Гитлер.
В Британии президента Украины Владимира Зеленского сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. С резкой оценкой действий украинского главы выступил доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России. По его словам, Зеленский несет ответственность за гибель значительного числа людей и военные преступления.
«Зеленский — просто “наркофюрер”. Наркоман, которого использует Запад», — сказал Миннис. Он уточнил, что действия Зеленского привели к гибели более миллиона человек, включая солдат и мирных жителей. Об этом он сообщил РИА «Новости», заявив, что тот «войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером».
Миннис также выразил уверенность, что Зеленский не намерен добровольно покидать свой пост. По его оценке, возможной перспективой для украинского президента станет либо насильственная смерть, либо бегство за границу с крупными финансовыми средствами.
Ранее Миннис публично отказался от британского гражданства. Он сжег свой паспорт и заявил о поддержке России.