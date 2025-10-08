Власти Петербурга поддержали идею Матвиенко об отмене ОМС для безработных

По мнению Енилиной, такое решение, принятое на федеральном уровне, позволит значительно снизить нагрузку на бюджеты регионов и «восстановить социальную справедливость». Она уточнила, что на медицинское страхование неработающих граждан в проекте бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года заложено 200 миллиардов рублей, из которых 63 миллиарда — на 2026 год, говорится в сообщении.