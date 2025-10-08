Власти Петербурга поддержали идею Матвиенко об отмене ОМС для безработных

Власти Санкт-Петербурга согласились с предложением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не включать трудоспособных безработных в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) за счет бюджета. Об этом сообщила глава комитета финансов администрации города Светлана Енилина, передает zaks.ru.
По мнению Енилиной, такое решение, принятое на федеральном уровне, позволит значительно снизить нагрузку на бюджеты регионов и «восстановить социальную справедливость». Она уточнила, что на медицинское страхование неработающих граждан в проекте бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года заложено 200 миллиардов рублей, из которых 63 миллиарда — на 2026 год, говорится в сообщении.
Инициатива Матвиенко, озвученная на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, предполагает, что нововведение не затронет детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
6 октября Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных россиян платить взносы за ОМС. Она полагает, что любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год, назвав эту сумму «небольшой».