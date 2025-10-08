В Иркутской области посевные площади гороха выросли вдвое

Сельхозпроизводители Иркутской области более чем в два раза увеличили посевные площади под горох. Если в прошлом году под эту культуру отводилось около 11,8 тысяч гектаров, то в текущем — уже более 23 тысяч. Такой резкий рост напрямую связан с увеличением экспорта: с начала 2025 года поставки гороха за рубеж выросли на 32,4%, и основным покупателем является Китай. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ.
— Уборка урожая в регионе практически завершена, и результаты впечатляют: намолочено 56,2 тысяч тонн против 26,4 тысяч тонн в прошлом году. Лидером по производству стал Тулунский район, который собрал 17,1 тысяч тонн, — отметили в министерстве.
Наиболее популярным сортом у местных растениеводов является «Русь» — скороспелый и высокоурожайный сорт. Также аграрии активно выращивают и другие сорта — «Саламанку», «Буслай» и «Тулунский 202». Все они адаптированы к сибирскому климату.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 3,5 миллиона туристов ждут в Иркутской области к 2036 году.