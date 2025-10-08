В Иркутской области посевные площади гороха выросли вдвое

Сельхозпроизводители Иркутской области более чем в два раза увеличили посевные площади под горох. Если в прошлом году под эту культуру отводилось около 11,8 тысяч гектаров, то в текущем — уже более 23 тысяч. Такой резкий рост напрямую связан с увеличением экспорта: с начала 2025 года поставки гороха за рубеж выросли на 32,4%, и основным покупателем является Китай. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ.