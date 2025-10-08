Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Морозы до минус 4 — 23 градусов»: В какие регионы РФ пришла настоящая зима

Синоптик Вильфанд: Морозы до минус 11 градусов пришли на Дальний Восток.

Источник: Комсомольская правда

В регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшее время ожидается значительное похолодание в ночные часы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура может понизиться до −4…-23°.

«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Сибири, в самых густонаселенных районах: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области. Температура будет на 6−8° ниже нормы», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

По прогнозам Вильфанда, на Дальнем Востоке и в Якутии ожидаются ночные заморозки до −23°C и ниже. В Забайкалье до конца недели температура будет держаться на уровне −14…-21°C, в Бурятии — −14…-18°C, а в северной части Хабаровского края — опускаться до −10…-13°C.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что несмотря на то, что минувшая зима в России была одной из самых теплых, предстоящая будет холоднее. Однако температуры могут все равно оказаться слегка выше климатической нормы.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше