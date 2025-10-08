Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятке

Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, ранее осужденные за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор. Согласно судебным документам, в июле 2025 года обе фигурантки были приговорены к девяти годам лишения свободы каждая с одновременным назначением крупных денежных штрафов.