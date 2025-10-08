В России упростили работу сотрудников МВД: что предложила Госдума

Также глава правоохранительного ведомства добавил, что в некоторых субъектах Российской Федерации ситуация наиболее сложная — там не хватает до трети личного состава органов внутренних дел. При этом, по стране в целом 40 процентов сотрудников правоохранительных органов увольняются со службы до выхода на пенсию.