В России упростили работу сотрудников МВД: что предложила Госдума

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона, по которому требования обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД) снимаются. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сегодня, отмечает издание, закон предписывает новобранцам проходить стажировку в органах внутренних дел продолжительностью от двух до шести месяцев. За этот период руководство оценивает их подготовку и пригодность к должности.
Это, утверждают разработчики законопроекта, отрицательно сказывается на комплектовании органов внутренних дел, особенно в регионах, которые граничат с Украиной. Принятие же документа поможет вновь поступающим на службу быстрее приступить к своим обязанностям.
В качестве альтернативы парламентарии предлагают внедрить индивидуальное обучение под контролем непосредственного руководителя и опытного сотрудника.
В марте этого года глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства заявил, что для выполнения всех задач по обеспечению безопасности РФ и её граждан необходимо ещё как минимум 172 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Также глава правоохранительного ведомства добавил, что в некоторых субъектах Российской Федерации ситуация наиболее сложная — там не хватает до трети личного состава органов внутренних дел. При этом, по стране в целом 40 процентов сотрудников правоохранительных органов увольняются со службы до выхода на пенсию.
Так, в частности, в Петербурге зафиксировали недоукомплектованность кадров в органах МВД на уровне 15−20%. Однако основная причина нежелания россиян идти на работу в систему МВД вовсе не некая стажировка новичков, а банально низкая заработная плата.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин, также принимавший участие в коллегии МВД России, отметил, что в МВД усиливается кадровая проблема, имеющая системный характер и нуждающаяся в комплексном решении. По этой причине он призывает укрепить социальные гарантии и повысить зарплату работников ведомства.
Глава государства также призвал решить и другие социальные вопросы полицейских, в том числе и жилищный вопрос. Путин попросил сформировать конкретные предложения для решения этих проблем.