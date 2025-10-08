Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене стажировки в ОВД

По новой системе новички смогут сразу начинать службу под руководством опытного наставника. Первый контракт будет действовать от одного до пяти лет. Это упростит увольнение в случае несоответствия требованиям, которые установят в течение первого года службы. Законопроект направлен на ускорение комплектования МВД, включая регионы у границы с Украиной.
Авторы уверены, что этот подход поможет быстрее назначать граждан на должности в ОВД. Он предоставит возможность выполнять служебные обязанности, включая использование физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
