Бывшие замы губернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятках

Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, осуждённые за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционные жалобы на вынесенный приговор.

Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, осуждённые за получение взятки в особо крупном размере, подали апелляционные жалобы на вынесенный приговор. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в июле этого года обе фигурантки были приговорены к девяти годам лишения свободы каждая с назначением штрафов: Кулешовой — 10 миллионов рублей, Егоровой — 8,1 миллиона рублей.

По этому же делу были осуждены предпринимательница Валентина Автушенко, получившая восемь лет колонии и штраф в 4,4 миллиона рублей за дачу взятки, и посредница Евгения Матвеева, приговорённая к семи годам лишения свободы с аналогичным штрафом; исполнение её наказания отсрочено до достижения ребёнком четырнадцати лет.

Первую апелляционную жалобу осуждённые подали в августе, но она была возвращена из-за процессуальных нарушений. Вторая жалоба, поданная в сентябре, была принята к производству. По информации пресс-службы судов Брянской области, жалоба ещё не поступила в вышестоящую инстанцию.

Следствие установило, что Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили от Автушенко взятки за заключение государственных контрактов на поставку компьютерной техники для нацпроекта «Образование» и обеззараживателей воздуха для департамента внутренней политики области с подконтрольными ей коммерческими структурами.

