Бывшие замы губернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятках

По этому же делу были осуждены предпринимательница Валентина Автушенко, получившая восемь лет колонии и штраф в 4,4 миллиона рублей за дачу взятки, и посредница Евгения Матвеева, приговорённая к семи годам лишения свободы с аналогичным штрафом; исполнение её наказания отсрочено до достижения ребёнком четырнадцати лет.