ВСУ разрушили около 200 храмов на Донбассе

В Донбассе из-за атак ВСУ повреждено несколько сотен храмов, некоторые полностью уничтожены и потеряны безвозвратно.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили или повредили порядка 200 храмов на территории Донбасса, некоторые из которых утрачены безвозвратно. Об этом сообщил директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко. По его словам, причина такого ущерба — целенаправленные террористические акции.
«Практически с первых месяцев начала СВО по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению православных храмов, пострадавших в результате военных действий и целенаправленных террористических акций ВСУ. На сегодняшний день таковых выявлено около 200, часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно», — заявил Скопенко. Цитата по ТАСС.
Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия также уточнил, что полностью уничтоженные храмы будут отстроены заново. Те же объекты, которые получили повреждения различной степени тяжести, ждет ремонтно-восстановительная работа.