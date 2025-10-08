ВСУ разрушили около 200 храмов на Донбассе

«Практически с первых месяцев начала СВО по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению православных храмов, пострадавших в результате военных действий и целенаправленных террористических акций ВСУ. На сегодняшний день таковых выявлено около 200, часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно», — заявил Скопенко. Цитата по ТАСС.