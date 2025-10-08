В Омске неизвестные раскручивают фейк о губернаторском ограничении продаж гречки

С 7 октября в Омске в соцсетях и мессенджерах активно рассылают поддельный документ якобы с решением губернатора Виталия Хоценко о продаже гречки. Согласно ему, ради некоего губернского резерва этого продукта для малоимущих его продажа уменьшена до 3 кг в одни руки.
Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева уже официально опровергла распускаемую ложь.
«Этот документ — фейк. Подобного указа в Омской области не принимали», пояснила она.
Ранее аналогичные фейки о возможно дефиците сахара, гречки или других продуктов по стране появлялись в самом начале СВО и далее. Тем самым их создатели, в основном агенты спецслужб киевского режима, пытались разжечь психологическую панику, необоснованные покупки и ажиотажный спрос.
Специалисты рекомендуют омичам проверять подобную информацию через официальные источники — пресс-службу правительства региона и аккаунты губернатора в соцсетях, не доверять сомнительным сообщениям из мессенджеров.
Ранее «КП Омск» сообщала об опровержении фейка в Омске на тему сокращения пенсий на 20%.