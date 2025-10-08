В Омске неизвестные раскручивают фейк о губернаторском ограничении продаж гречки

С 7 октября в Омске в соцсетях и мессенджерах активно рассылают поддельный документ якобы с решением губернатора Виталия Хоценко о продаже гречки. Согласно ему, ради некоего губернского резерва этого продукта для малоимущих его продажа уменьшена до 3 кг в одни руки.