Госавтоинспекторы помогли заглохшему на трассе дальнобойщику в Усольском районе

В Усольском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю автовоза, попавшему в сложную ситуацию на дороге. Мужчина ехал из Владивостока в Москву. Правоохранители лейтенант полиции Артем Аветисян и лейтенант полиции Дмитрий Сосновский увидели на дороге грузовой транспорт с включенной аварийной сигнализацией во время патрулирования территории недалеко от посёлка Средний, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Водитель большегруза рассказал, что машина заглохла прямо на дороге федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за технической поломки. Мужчина самостоятельно пытался остановить проезжающие мимо машины, чтобы попросить помощи в буксировке грузовика. Однако никто не остановился.
Госавтоинспекторы перекрыли движение транспорта, привлеченной техникой отбуксировали неисправный автомобиль в безопасное место.
Ранее агентство сообщало, что госавтоинспекторы помогли жительнице Куйтунского района Иркутской области, попавшей в сложную ситуацию на дороге. Правоохранители Александр Салтыков и Владимир Тупицын находились на маршруте патрулирования, когда заметили машину Toyota Corolla, которая ехала со спущенным колесом.