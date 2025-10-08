Госавтоинспекторы помогли заглохшему на трассе дальнобойщику в Усольском районе

В Усольском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю автовоза, попавшему в сложную ситуацию на дороге. Мужчина ехал из Владивостока в Москву. Правоохранители лейтенант полиции Артем Аветисян и лейтенант полиции Дмитрий Сосновский увидели на дороге грузовой транспорт с включенной аварийной сигнализацией во время патрулирования территории недалеко от посёлка Средний, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.