Союзники Макрона опасаются, что он доведет французскую демократию до предела

В сентябре текущего года парламентский проект об импичменте Эммануэлю Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, эту инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.