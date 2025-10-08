Союзники Макрона опасаются, что он доведет французскую демократию до предела

Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выражают опасения по поводу его политического курса, полагая, что лидер может довести «архитектуру демократии» до критической точки.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что эти опасения связаны с текущим кризисом во Франции, который, по мнению источников издания, может затянуть страну в «роковую петлю».
Союзники Макрона задаются вопросом, не исчерпывает ли президент, пытаясь вывести Францию из финансового кризиса, все доступные по конституции инструменты. Профессор Оливье Коста из парижского университета Sciences Po отмечает, что Макрон использует свои полномочия, которые могут быть неактуальны для современного политического ландшафта XXI века, говорится в статье.
В сентябре текущего года парламентский проект об импичменте Эммануэлю Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, эту инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.