Специалист назвала продукты, которые полезны для остроты зрения

— Помните, что острота зрения зависит не только от питания, но и от образа жизни (в том числе вредных привычек), наследственности, профессии. Все очень индивидуально. В том числе и зарядка для глаз — врач сможет порекомендовать необходимый именно вам комплекс упражнений, поэтому не пропускайте профилактические осмотры, — пояснила Голубева.