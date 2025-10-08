Специалист назвала продукты, которые полезны для остроты зрения

Сохранить здоровье глаз можно с помощью правильного питания. Для хорошего зрения важно включать в рацион продукты, богатые витамином А и каротином, но не ограничиваться только морковью. Об этом KP.RU рассказала Офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.
— Помните, что острота зрения зависит не только от питания, но и от образа жизни (в том числе вредных привычек), наследственности, профессии. Все очень индивидуально. В том числе и зарядка для глаз — врач сможет порекомендовать необходимый именно вам комплекс упражнений, поэтому не пропускайте профилактические осмотры, — пояснила Голубева.
Для поддержания зрения полезны овощи, такие как тыква, морковь, кукуруза, болгарский перец, шпинат, капуста всех видов, зеленый горошек и помидоры. Фрукты — персики, абрикосы, мандарины, апельсины и хурма. Также полезны орехи (грецкий, кешью, арахис) и рыба, включая тунец, скумбрию, сельдь и лососевых, которую рекомендуется есть хотя бы два раза в неделю.
Врач подчеркнула, что правильное питание — лишь часть заботы о зрении. Важно следить за образом жизни, выполнять упражнения для глаз и регулярно проходить осмотры у специалиста, чтобы сохранить здоровье зрения на долгие годы.