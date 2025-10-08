Туманов назвал экзотические фрукты, которые можно вырастить на подоконнике

На подоконнике в России при создании необходимых условий можно выращивать даже экзотические культуры, сообщил в разговоре с aif.ru агроном Андрей Туманов.
По словам специалиста, в условиях квартиры можно вырастить даже ананас.
«В качестве комнатной культуры можно выращивать цитрусовые, ананасы, на подоконнике вполне можно выращивать и кофе. Но, например, бананы никогда не вырастут в таких условиях, они намного сложнее и требуют больше внимания», — отметил эксперт.
Туманов добавил, что еще при советской власти строились небольшие производства по выращиванию цитрусовых.
«По цитрусовым многократно делались попытки наладить производство. Пытались строить еще при советской власти, но это показалось очень невыгодным», — отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что в России начали строить первые теплицы для бананов.
