Брат погибшего на СВО в Хабаровском крае получил 5 млн руб благодаря прокуратуре

После того, как родственник участника специальной военной операции, инвалид второй группы, обратился в ведомство за помощью, по его обращению была проведена проверка. Выяснилось, что местонахождение отца военнослужащего неизвестно более 20 лет, тем не менее в органах ЗАГС не было записи о его смерти. Из-за этого не удавалось определить круг родственников, которым положены выплаты в связи с гибелью участника СВО.