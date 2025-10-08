Брат погибшего на СВО в Хабаровском крае получил 5 млн руб благодаря прокуратуре

В Амурске брат погибшего на СВО военнослужащего получил выплату в размере 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После того, как родственник участника специальной военной операции, инвалид второй группы, обратился в ведомство за помощью, по его обращению была проведена проверка. Выяснилось, что местонахождение отца военнослужащего неизвестно более 20 лет, тем не менее в органах ЗАГС не было записи о его смерти. Из-за этого не удавалось определить круг родственников, которым положены выплаты в связи с гибелью участника СВО.
— Прокуратура обратилась в суд с заявлением об объявлении отца военнослужащего умершим, суд требования прокурора удовлетворил. Брату погибшего участника СВО произведена выплата, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее благодаря прокуратуре получила выплаты дочь пропавшего без вести участника СВО.