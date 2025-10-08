Ричмонд
В Перми на площади Гайдара провели рейд среди таксистов

Большинство работали с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на площади Гайдара прошел совместный рейд сотрудников Минтранса Пермского края и полиции. Цель — проверка законности работы водителей такси.

Во время рейда проверили более 30 автомобилей. Примерно две трети из них — около 20 машин — работали незаконно, без необходимого разрешения.

Сотрудники ведомств напомнили водителям об обязательных требованиях: Работать в такси можно только при наличии официального разрешения. Его могут получить индивидуальные предприниматели или самозанятые. Без разрешения перевозка пассажиров запрещена и наказывается по закону.

Такие проверки теперь будут проводить каждый месяц.